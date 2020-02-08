Тюменским родителям расскажут о психосоматических заболеваниях детей

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:02:11+03:00

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Дети и подростки болеют часто, гораздо чаще взрослых. Среди часто встречающихся болезней есть такие, которые почти не поддаются лечению обычной медициной. Родители водят детей от одного врача к другому, но кроме временного эффекта, эти действия ничего не дают – ребенок продолжает болеть.

Такие заболевания получили название «психосоматических». В их основе лежат психологические и эмоциональные факторы: психотравмирующие моменты в личной, семейной, школьной, профессиональной, общественной жизни. В ситуации с ребенком это могут быть частые скандалы в семье, буллинг, отвержение значимыми другими и т.п. Психические травмы, сильные эмоциональные переживания, стрессы, находя питательную почву в вышеперечисленных факторах, наносят мощнейшие удары по организму и психике, порождая психосоматические заболевания.

Психологическая служба центра «Дзержинец» проведет для родителей семинар «Причины, механизмы и профилактика детских и подростковых психосоматических расстройств». Участники встречи изучат механизмы психики, влияние стрессов и других негативных факторов на психику и организм ребенка, роль эмоций и способы профилактики заболеваний.

Встреча пройдет 21 февраля 2020 г, с 18.00 до 20.00 в центре «Дзержинец», по адресу: ул. Механическая, 31/1 («Город Молодых»). Участие бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU