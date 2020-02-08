Работников культуры Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе к юбилею Победы

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Финансировать победителей конкурса будет департамент культуры региона. По мнению организаторов, конкурс позволит воплотить в жизнь самые интересные задумки тюменских СО НКО. Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 8 февраля по 13 марта 2020 года.

Напомним, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. В честь этой великой даты 8 февраля стартует конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на реализацию программы (проекта) «Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации посредством реализации культурного проекта, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

В департаменте культуры Тюменской области отметили, что в регионе начало юбилейного года Великой Победы уже отмечено приведением в порядок памятных мест, открытием тематических выставок («Живая память» в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.Менделеева), вручением памятных юбилейных медалей ветеранам.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU