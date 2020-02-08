2020-02-08T08:08:14+03:00
Общество

Работников культуры Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе к юбилею Победы

Заявки на участие уже принимаются
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Работников культуры Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе к юбилею ПобедыРаботников культуры Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе к юбилею ПобедыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Финансировать победителей конкурса будет департамент культуры региона. По мнению организаторов, конкурс позволит воплотить в жизнь самые интересные задумки тюменских СО НКО. Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 8 февраля по 13 марта 2020 года.

Напомним, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. В честь этой великой даты 8 февраля стартует конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на реализацию программы (проекта) «Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации посредством реализации культурного проекта, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

В департаменте культуры Тюменской области отметили, что в регионе начало юбилейного года Великой Победы уже отмечено приведением в порядок памятных мест, открытием тематических выставок («Живая память» в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.Менделеева), вручением памятных юбилейных медалей ветеранам.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У эвакуированных из Китая в тюменский санаторий россиян ночь прошла спокойно
Тюменским родителям расскажут о психосоматических заболеваниях детей
Работников культуры Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе к юбилею Победы
Новый тренер проводит сбор в ФК «Тюмень»
Погода в Тюмени 8 февраля: на Федора птицы сидят нахохлившись — быть вьюге
Стилист предложила сшить пижамки для эвакуированных из Китая в Тюмень
Тело младенца в мусоре, покусанная собакой малышка и карантин в школах: публикуем главные новости Тюмени 7 февраля января 2020 г.
Роспотребнадзор: в тюменской агломерации остается превышенным эпидпорог среди школьников
В Тюмени из-за плюсовой температуры демонтируют ледяной дворец
В Тюмени состоится Кубок России по автоспорту
На улице Садовой в Тюмени прорвало трубу
Сбербанк провел первое обучение по кибербезопасности для людей в возрасте 55+
В Тюмени сотрудники мусоросортирочного завода нашли тело младенца