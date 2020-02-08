Новый тренер проводит сбор в ФК «Тюмень»

8 Февр. 2020 2020-02-08T06:29:43+03:00

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Тюменские футболисты с конца января находятся на двухнедельном сборе в Абрао-Дюрс, где тренируются под руководством нового главного тренера Игоря Меньщикова.

Отметим, что ранее тренер возглавлял волгоградский «Ротор», который в этом сезоне привёл к лидерству в ФНЛ.

Старшим тренером ФК «Тюмень» стал Сергей Попков, пришедший из клуба «КАМАЗ» - Набережные Челны. Также тренерский штаб футбольного клуба пополнил Тимур Касимов, который работает с вратарями основной команды. В настоящее время у «Тюмени» на первом сборе запланировано три контрольных матча. Первый матч — с новороссийским «Черноморцем» - выиграли тюменцы со счетом 3:2.

8 февраля тюменцы играют с 10-й командой группы «Юг» - «Биолог-Новокубанск», представляющей краснодарский посёлок Прогресс.

После этого сибиряки на сборе в Абрау-Дюрсо планируют провести ещё одну товарищескую встречу. Ориентировочно она должна состояться 11 или 12 февраля. Соперник на эту игру ещё не определён, сообщает «Вслух.ру».

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ИСТОЧНИК KP.RU