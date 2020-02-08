8 Февр. 2020 2020-02-08T06:15:31+03:00

Погода в Тюмени 8 февраля: на Федора птицы сидят нахохлившись — быть вьюге Фото: pixabay.com

В этот день судили о погоде на весну

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В субботу 8 февраля в Тюмени облачно и снегопад. Ветер северо-восточный, северный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

По югу Тюменской области небольшой, местами умеренный снег, в юго-восточных районах, преимущественно мокрый снег, в отдельных районах, гололёдно-изморозевые отложения, ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, температура -7,-12 градусов, в юго-восточных районах -0,-5 градусов.

Народные приметы 8 февраля или Федоров день говорили о погоде на весну: ветра нет – к ранней теплой весне.

В Федоров день поминали усопших. Считалось, что в этот день они посещали родные дома, тоскуя по родным. По поверьям, 8 февраля нельзя

ссориться и выходить из дома без оберега – а то сглазят.

ИСТОЧНИК KP.RU