Погода в Тюмени 8 февраля: на Федора птицы сидят нахохлившись — быть вьюге
В субботу 8 февраля в Тюмени облачно и снегопад. Ветер северо-восточный, северный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.
По югу Тюменской области небольшой, местами умеренный снег, в юго-восточных районах, преимущественно мокрый снег, в отдельных районах, гололёдно-изморозевые отложения, ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, температура -7,-12 градусов, в юго-восточных районах -0,-5 градусов.
Народные приметы 8 февраля или Федоров день говорили о погоде на весну: ветра нет – к ранней теплой весне.
В Федоров день поминали усопших. Считалось, что в этот день они посещали родные дома, тоскуя по родным. По поверьям, 8 февраля нельзя
ссориться и выходить из дома без оберега – а то сглазят.
ИСТОЧНИК KP.RU