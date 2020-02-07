Стилист предложила сшить пижамки для эвакуированных из Китая в Тюмень
Пижамы для тех, кто был эвакуирован из Китая в Тюмень и сейчас находится в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель», предложила сшить тюменский стилист Дарья Киселёва. Инициативой девушка поделилась на своей страничке в Instagram, и сейчас она ищет тех, кто сможет сшить для всех эвакуированных модные пижамки.
Как рассказала сама Дарья, такая мысль ей пришла в голову в тот момент, когда она увидела пост в социальных сетях от одной из девушек. Идея акции пришла совсем недавно, но это точно будет что-то стильное.
- На данном этапе мы только начали думать об эскизе, - рассказывает тюменка.
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Для того, чтобы присоединиться к инициативе стилиста, нужно Даше написать сообщения в «директ» Instagram.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в социальных сетях проходит масштабная акция #своихнебросаем по поддержке граждан, эвакуированных из Китая. Даша предложила сшить пижамы также в рамках этой акции.
Тюменский стилист предложила сшить пижамы для эвакуированных из Китая в Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU