7 Февр. 2020 2020-02-07T19:53:11+03:00

Стилист предложила сшить пижамки для эвакуированных из Китая в Тюмень. Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Пижамы для тех, кто был эвакуирован из Китая в Тюмень и сейчас находится в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель», предложила сшить тюменский стилист Дарья Киселёва. Инициативой девушка поделилась на своей страничке в Instagram, и сейчас она ищет тех, кто сможет сшить для всех эвакуированных модные пижамки.

Как рассказала сама Дарья, такая мысль ей пришла в голову в тот момент, когда она увидела пост в социальных сетях от одной из девушек. Идея акции пришла совсем недавно, но это точно будет что-то стильное.

- На данном этапе мы только начали думать об эскизе, - рассказывает тюменка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

Для того, чтобы присоединиться к инициативе стилиста, нужно Даше написать сообщения в «директ» Instagram.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в социальных сетях проходит масштабная акция #своихнебросаем по поддержке граждан, эвакуированных из Китая. Даша предложила сшить пижамы также в рамках этой акции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759504" frameborder="0"></iframe> Тюменский стилист предложила сшить пижамы для эвакуированных из Китая в Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU