2020-02-07T15:21:00+03:00
Спорт

В Тюмени состоится Кубок России по автоспорту

Мероприятие пройдет уже в эти выходные
Вадим Бегун
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В Тюмени состоится Кубок России по автоспорту. Фото - pixabay.com.В Тюмени состоится Кубок России по автоспорту. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени в предстоящую субботу, 9 февраля, состоится Кубок России по автоспорту. Спортивное мероприятие пройдет на Тюменском ипподроме.

Соревнования начнутся в 12.00. Зрителям надо будет уплатить экологический сбор в размере ста рублей. Напомним, что Тюменский ипподром находится по адресу: улица Клары Цеткин, 59.

Организаторами мероприятия являются департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, ГАУ ТО «ЦСиО Воронинские горки» и Тюменская региональная федерация автомобильного спорта.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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