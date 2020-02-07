В Тюмени состоится Кубок России по автоспорту
В Тюмени в предстоящую субботу, 9 февраля, состоится Кубок России по автоспорту. Спортивное мероприятие пройдет на Тюменском ипподроме.
Соревнования начнутся в 12.00. Зрителям надо будет уплатить экологический сбор в размере ста рублей. Напомним, что Тюменский ипподром находится по адресу: улица Клары Цеткин, 59.
Организаторами мероприятия являются департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, ГАУ ТО «ЦСиО Воронинские горки» и Тюменская региональная федерация автомобильного спорта.
Афиша предоставлена организаторами мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU