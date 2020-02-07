2020-02-07T14:57:02+03:00
Общество

Сбербанк провел первое обучение по кибербезопасности для людей в возрасте 55+

Вадим Бегун
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Сбербанк провел первое обучение по кибербезопасности для людей в возрасте 55+. Фото - Сбербанк.Сбербанк провел первое обучение по кибербезопасности для людей в возрасте 55+. Фото - Сбербанк.
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В тюменском офисе Сбербанка состоялось первое обучение по кибербезопасности для людей в возрасте 55+. На первом занятии присутствовало порядка 20 человек. Образовательная программа «Простые правила безопасности при использовании банковских продуктов и услуг» реализуется Сбербанком совместно с областным геронтологическим центром.

Лекцию читали опытные сотрудники финансового учреждения. На занятии пенсионеры узнали, как правильно пользоваться банковской картой и банкоматами, как отличать «опасные» СМС от настоящих сообщений банка, что делать в случае утери карты или мобильного телефона, к которому она была привязана, какие данные нельзя сообщать посторонним лицам и что делать, если вы все же стали жертвой злоумышленников.

Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке по результатам конкурса благотворительного фонда «Память поколений». Присоединиться к долгосрочному проекту можно на любом этапе. Курс будет дублироваться на протяжении полугода 2 раза в месяц.

– Лекции по кибербезопасности – это отличная возможность в доступной форме донести людям старшего поколения информацию о видах мошенничества и основных правилах при использовании банковских карт, устройств самообслуживания, интернет-банкинга. Сбербанк делает всё для сохранности денежных средств и личных данных клиентов, отслеживает новые угрозы и совершенствует защиту, но даже самые надёжные системы безопасности не будут эффективны при несоблюдении простых правил. При любом подозрении на мошенничество советуем обратиться в банк либо позвонить по телефону горячей линии, указанной на обратной стороне банковской карты, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Владислав Шиленко.

Оставить заявку на участие в проекте можно по телефону 8 (3452) 51-50-51. Подробная информация о проекте на сайтах: stp-to.ru и togc.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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