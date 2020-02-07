На улице Садовой в Тюмени прорвало трубу

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:00:50+03:00

На данный момент один дом остается без воды

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В Тюмени сегодня, 7 февраля, в районе полуночи произошла утечка из чугунного водовода диаметром 200 миллиметров. Коммунальный инцидент произошел на улице Садовой.

По информации «Тюмень Водоканала», оперативная бригада незамедлительно приступила к устранению повреждений. Так, для устранения нештатной ситуации в 5.00 от холодного водоснабжения было отключено 17 многоквартирных домов. К полудню вода поступила уже в большую часть домов.

– На данный момент в зоне отключения один дом – на улице Почтовой, 28. Для жителей организован подвоз воды, график подвоза доведен до жителей через управляющую компанию, – сообщила пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Ирина Айданова.

По ее словам, по регламенту работы должны быть завершены до пяти часов утра. В компании принесли извинения за временные неудобства и отметили, что приложат максимум усилий, чтобы устранить последствия нештатной ситуации в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU