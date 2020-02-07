2020-02-07T13:09:11+03:00
Здоровье

Александр Моор рассказал, почему эвакуированных из Китая россиян доставили в Тюменскую область

Все регионы были проанализированы по совокупности факторов
Вадим Бегун
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Александр Моор рассказал, почему эвакуированных из Китая россиян доставили в Тюменскую область. Фото - "Градостроитель".Александр Моор рассказал, почему эвакуированных из Китая россиян доставили в Тюменскую область. Фото - "Градостроитель".
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Александр Моор сообщил, что Тюменская область оказалась наиболее подготовленной для принятия и размещения эвакуированных из Китая россиян. Об этом он заявил накануне, 6 февраля, во время прямого эфира.

По словам губернатора, федеральный штаб обращался во многие регионы России, никто не отказался от предоставления помощи. Все регионы были проанализированы по совокупности факторов, наиболее подготовленной оказалась Тюменская область.

Так, санаторий «Градостроитель», где в итоге и разместились эвакуированные, имел всю необходимую инфраструктуру для обеспечения биологической и эпидемиологической безопасности. Также оценивался уровень готовности специалистов, которые могли бы в короткий срок собраться и работать две недели в условиях карантина, без выхода с территории.

– Когда я и мои коллеги осуществляли все мероприятия по подготовке к приему наших сограждан, мы и я в первую очередь думали о людях, о наших земляках. Я думал о моих друзьях, я думал о моих родителях, которые живут в Тюмени, я думал о своей семье, которая тоже живет в Тюмени. И, поверьте, у меня была сверхмотивация сделать всё, чтобы обеспечить их безопасность, – заявил Александр Моор.

Губернатор отметил, что эвакуированные россияне «такие же простые люди, как мы с вами, похожие на наших друзей, на наших близких, на наших детей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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