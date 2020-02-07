2020-02-07T12:27:19+03:00
Здоровье

Почти 900 человек проверили на наличие заболеваний в тюменском аэропорту

Термометрия проводилась бесконтактным способом
Вадим Бегун
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Почти 900 человек проверили на наличие заболеваний в тюменском аэропорту. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".Почти 900 человек проверили на наличие заболеваний в тюменском аэропорту. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".
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В тюменском аэропорту Рощино с 31 января по 6 февраля прошли термометрию 792 пассажира и 86 членов экипажа. Обследование затронуло семь рейсов из шести стран: Вьетнама, Казахстана, Китая, ОАЭ, Польши и Узбекистана.

«Пассажирам, прибывающим международными рейсами, проводится термометрия бесконтактным тепловизором. С каждым экипажем перед вылетом проводятся инструктажи по профилактике инфекционных заболеваний», – сообщается на официальном информационном канале оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что опасных грузов, запрещенных к ввозу на территорию России, а также случаев завоза карантинных заболеваний не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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