В тюменском селе ввели карантин из-за бешеных лис

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:11:09+03:00

В случае укуса нужно немедленно обратиться к врачу

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В Тюменской области у восьми диких лис выявили бешенство. Укус такого животного может закончиться для человека весьма печально.

В настоящий момент в селе Липиха Упоровского района введен карантин по бешенству. Во время карантинных мероприятий запрещен отлов, торговля и вывоз животных за территорию населенного пункта.

В целом ежегодная статистика заболеваемости в России растет. Так, с начала года Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория выявила в стране 128 случаев бешенства, в прошлом году их было 102. Бешенство обнаружили у лис, собак, кошек, енотовидных собак, крупного рогатого скота, куниц, енотов, северных оленей, шакалов.

Для человека бешенство опасно и может привести к летальному исходу. Оно передается со слюной при укусе больным животным. Гражданам рекомендуют проявлять осторожность при подозрении на бешенство у домашних питомцев и избегать контакта с дикими животными. В случае укуса нужно немедленно обратиться к врачу, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU