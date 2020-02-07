Тюмень и Казань связал прямой авиарейс

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:09:10+03:00

Теперь у жителей двух регионов больше возможностей для туризма

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Тюмень стала ближе к Казани. Между двумя городами, активно развивающимися как деловые и туристические центры, запустили прямой авиаперелет. По мнению представителей туротрасли, это значительно активизирует потоки туристов в обе стороны. Возможности сотрудничества представители Тюменской области обсудили накануне на круглом столе, прошедшем в Государственном комитете Республики Татарстан по туризму в Казани.

– Мы рады, что сотрудничество продолжается. Прилетели буквально вчера, немного еще успели посмотреть, но впечатление от города приятное, – отметила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Она подчеркнула, что есть стратегическая задача – выстроить взаимовыгодное сотрудничество между Тюменской областью и Республикой Татарстан.

– Мы убеждены, что запуск субсидируемого рейса, курсирующего между Тюменью и Казанью будет способствовать активному обмену туристами, – выразила уверенность Мария Трофимова.

Сейчас полеты осуществляются три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Сумма билетов в обе стороны составляет 5500 рублей с багажом. Цена на перелет только с ручной кладью стартует от 3 тысяч рублей.

– В настоящее время мы проработали вопрос с авиакомпанией «ЮТэйр» о переносе времени вылета рейса из Тюмени в Казань на более позднее время, чтобы туристы не теряли целый выходной день. По новому расписанию рейсы начнут курсировать с марта, – рассказала Мария.

В свою очередь председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов отметил, что для жителей Тюменской области открывается прекрасная возможность познакомиться с Казанью и в целом с республикой.

– Мы разработали свой туристический бренд «Татарстан: 1001 удовольствие». Туристы, приезжающие к нам, могут найти здесь развлечения по душе от посещения достопримечательностей до насыщенной событийной программы, – отметил Сергей Иванов.

Он добавил, что за прошлый год Татарстан посетили 3 млн 600 тысяч туристов. Рост туристического потока составляет 6–8% ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU