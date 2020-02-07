2020-02-07T12:00:28+03:00
Здоровье

«Красавица!»: ишимский пенсионер впервые увидел супругу после операции на глазах

Благодаря профессионализму офтальмологов пожилой пациент наслаждается красками жизни
Вадим Бегун
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Ишимский пенсионер впервые увидел супругу после операции на глаза. Фото - ОБ №4 Ишима.Ишимский пенсионер впервые увидел супругу после операции на глаза. Фото - ОБ №4 Ишима.
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Офтальмологи областной больницы № 4 Ишима прооперировали пенсионера с катарактой. Мужчина впервые за долгое время увидел свою супругу.

– Вы не представляете, какое это счастье – видеть мир во всех красках! Спустя много лет я впервые увидел свою супругу, оказывается, она у меня красавица! Благодарю не только от себя, но и от всех пожилых людей города всех вас за внимание и помощь, которые вы оказываете старшему поколению, – поделился эмоциями пришедший выразить слова благодарности председатель Совета ветеранов Ишима Николай Долгушин.

Пенсионер вручил медицинским работникам благодарственное письмо от совета ветеранов. Добрые слова адресованы не только коллективу отделения, но и заведующему – кандидату медицинских наук Антону Чудину, который выполнял операцию пожилому пациенту.

По информации пресс-секретаря медучреждения Жанны Стрижак, ежегодно в отделении офтальмологии ишимской больницы проводится больше тысячи операций на глазах. В большинстве случаев оперативное лечение проводится пожилым людям по поводу глаукомы и катаракты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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