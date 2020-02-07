Молодая тюменка угнала у таксиста машину, пока он ходил в магазин

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени ранее судимая 30-летняя женщина угнала «Тойту-Камри». Горожанка ехала на ней в качестве пассажира, однако потом ей вздумалось сесть за руль.

В тюменскую полицию обратился местный житель с сообщением об угоне. Мужчина рассказал, что в день происшествия он таксовал и к нему села пассажирка, указав сразу несколько адресов.

– Потерпевший покинул машину, чтобы зайти в придорожный магазин. В это время женщина скрылась на чужой иномарке. Позже наряд ГИБДД обнаружил угнанный автомобиль на 31-м километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Оказалось, что женщина попала в ДТП и покинула место аварии. Обнаружили злоумышленницу в попутной машине, на которой она пыталась уехать в Тобольск. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU