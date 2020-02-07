Тюменцы увидят мамонтенка Любу, жившую 40 тысяч лет назад

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:11:29+03:00

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Тюменцев приглашают посетить проект «40.000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы». Он откроется 20 февраля в Музейном комплексе имени Словцова. Посетители выставки своими глазами увидят детеныша мамонта, который является самой уникальной в мире находкой подобного рода: тело животного сохранилось исключительно.

– Тело самого знаменитого мамонтенка было найдено в ямальской тундре в 2007 году. Прожив не более трех месяцев, детеныш еще десятки тысячелетий пролежал в вечной мерзлоте у реки Юрибей, пока его не нашел оленевод Юрий Худи. Исследователи из разных стран с помощью современной аппаратуры тщательно изучили тело, стараясь понять, чем и как жили древние гиганты более 40 тысяч лет назад, – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что благодаря выставке горожане узнают множество научных фактов и мифов посредством картин художника Сергея Баранова. Здесь же выставят скульптуры и экспонаты из фондовой коллекции палеонтологии Тюменского музейно-просветительского объединения. Работа выставки продлится до 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU