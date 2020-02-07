2020-02-07T10:02:25+03:00
Происшествия

Тюменскую компанию привлекут к ответственности за смерть сотрудника под Новый год

Мужчина попал в серьезное ДТП
Вадим Бегун
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Тюменскую компанию привлекут к ответственности за смерть сотрудника. Фото - pixabay.com.Тюменскую компанию привлекут к ответственности за смерть сотрудника. Фото - pixabay.com.
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Тюменскую компанию «Центротех» могут наказать за смерть своего сотрудника под Новый год. Мужчина выехал на дежурство, однако до работы так и не добрался.

– Менеджер отдела должен был направиться на дежурство. Руководство отправило его на автомобиле, так как у того были права. Получив путевой лист, работник выехал на трассу Тюмень – Ханты-Мансийск, однако во время поездки выехал на встречку, где столкнулся с другой машиной. В результате ДТП от полученных травм работник скончался на месте происшествия, – рассказали подробности в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

После проверки выяснилось, что организация не провела инструктаж по охране труда, менеджера допустили к управлению автомобилем без проведения медосмотра, психиатрического освидетельствования и предрейсового инструктажа. К тому же мужчина являлся инженерно-техническим работником и обязанности по профессии водителя машины на него не возлагались.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Теперь решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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