Следователи ищут велосипед тюменца, тело которого нашли в лесу

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:25:45+03:00

Это имеет важное значение для раскрытия причин произошедшего

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В Тюменской области расследуется уголовное дело, которое было возбуждено по факту безвестного отсутствия местного жителя. Мужчина уехал на велосипеде из дома в деревне Падерина 25 мая 2018 года, а после нашли его тело.

– В сентябре 2019 года тело пропавшего было обнаружено в лесном массиве, расположенном между деревней Падерина и озерами Малый Тараскуль и Большой Тараскуль. В ходе расследования красный велосипед «Forward Flash 2.0», на котором уехал погибший, не обнаружен, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве заявили, что это обстоятельство имеет важное значение для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Следователи просят сообщить в правоохранительные органы о факте обнаружения велосипеда в лесном массиве в районе происшествия и на прилегающих территориях, в том числе по Червишевскому и Московскому трактах. В случае обнаружения следует позвонить по номерам телефонов: 8 (3452) 30-02-02, 30-22-52 и 8-904-491-43-25.

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ИСТОЧНИК KP.RU