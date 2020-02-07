2020-02-07T08:43:05+03:00
Общество

Более трехсот тюменских семей получили помощь по социальному контракту

В основном местные жители развивают личное подсобное хозяйство
Вадим Бегун
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Более трехсот тюменских семей получили помощь по социальному контракту. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.Более трехсот тюменских семей получили помощь по социальному контракту. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.
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Более трехсот семей из Заводоуковска получили социальную помощь по выходу на самообеспечение с 2006 по 2019 годы. Общая сумма, выданная гражданам, – почти 13 миллионов рублей.

Одной из семей, кому была оказана помощь, стала семья Елены Ваймер из села Падун. В 2009 году семье из четырех человек выделили 28 тысяч рублей, на которые была куплена корова.

– На сегодняшний день в хозяйстве, помимо коровы, есть теленок, 10 кур-несушек и 30 бройлеров. За счет продажи бройлеров, телят и молочных продуктов семья начала получать стабильный доход, – рассказали в Департаменте социального развития Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что участвовать в такой программе могут все семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Для этого они должны предоставить необходимые документы и план по выходу на самообеспечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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