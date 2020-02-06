В тюменском санатории, куда поместили эвакуированных из Китая, приняты беспрецедентные меры безопасности

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:00:52+03:00

По первичным наблюдениям, признаков заболевания нет ни у кого

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Беспрецедентные меры защиты персонала приняты на территории санатория «Градостроитель» под Тюменью, куда помещены граждане, вывезенные из города Ухань в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сегодня заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

– Все контакты с прибывшими осуществляются только в специальной одежде определенного класса опасности. Кроме того, весь персонал находится под ежедневным наблюдением, их осматривают, проводится термометрия. Всё это фиксируется. Режим очень строгий. И мы уверены, что нам удастся защитить персонал от заражения, – заверила глава депздрава.

Она сообщила, что для граждан, находящихся в карантинной зоне, существует только одно строгое правило: не покидать своих комнат и не контактировать с другими людьми, помещенными на карантин. В противном случае отсчет двух недель карантина для нарушителей начнется заново. Чтобы людям взаперти не было скучно, их обеспечивают книгами, настольными играми, в каждой комнате есть телевизор, подключение к интернету.

На случай если в условиях изоляции кто-то будет испытывать стресс, в составе бригады специалистов, которые наблюдают за эвакуированными из опасной зоны, есть психолог.

Напомним, накануне двумя бортами Минобороны в Тюмень из Китая в связи с угрозой распространения коронавируса были доставлены 144 гражданина России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Армении. Они помещены на 14-дневный карантин, обследование состояния их здоровья продолжается. По первичным наблюдениям, признаков заболевания не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU