Карантин в тюменских школах могут продлить

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:58:02+03:00

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В связи с тем что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тюмени снижается медленнее, чем рассчитывали медики, карантин в школах Тюмени может быть продлен еще как минимум на неделю. Однако окончательное решение будет принято позже. Об этом сегодня рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Напомним, по нормам СанПИН карантин объявляется в случае, если число заболевших преодолевает отметку в 20 процентов от общего числа учащихся.

– Мы обсуждаем этот вопрос с председателем городской санитарно-эпидемиологической комиссии и директором областного департамента здравоохранения. Обычно мы мониторим ситуацию по итогам недели, но сейчас решили проанализировать промежуточные данные, чтобы понять, есть ли основания для продления карантина.

По данным от школ, идет сбор информации об уровне заболеваемости в период карантина, добавила Шарухо. С учетом итогов предварительного мониторинга, глава санитарно-эпидемиологической комиссии предложил продлить карантин.

– Когда мы разлучаем детей на определенный срок, это всегда хорошо предотвращало распространение всех вирусных инфекций. Снижение есть, но пока недостаточно, чтобы возобновить учебный процесс. Сейчас у нас наблюдается превышение порога в возрастной категории 7–14 лет. Есть данные об увеличении заболеваемости в Тобольске, Заводоуковске. Так было всегда: чем крупнее город, тем раньше и быстрее растет заболеваемость. Точные цифры будут объявлены чуть позже, на их основании и будет принято окончательное решение, – сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU