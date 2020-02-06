2020-02-06T16:37:29+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор: багаж эвакуированных из Уханя граждан может представлять опасность для своих хозяев

Отсутствие своих вещей не должно создать проблем для находящихся в карантинной зоне
Вадим Бегун
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Багаж эвакуированных из Ухани граждан может представлять опасность для своих хозяев. Фото - pixabay.com.Багаж эвакуированных из Ухани граждан может представлять опасность для своих хозяев. Фото - pixabay.com.
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Люди, эвакуированные в Тюмень из Китая в связи со вспышкой коронавируса, не могут получить свои вещи, с которыми они садились в самолет. Как пояснила глава Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, специалисты продолжают обследовать багаж на предмет возможной угрозы заражения.

– Багаж прибывших после выгрузки был продезинфицирован снаружи еще на летном поле. Затем его погрузили на отдельный транспорт и доставили в санаторий «Градостроитель», где также находятся эвакуированные граждане. Но вещи размещены в отдельном помещении. Дело в том, что то, что находится внутри сумок, может представлять опасность для хозяев этих вещей. Поэтому сейчас мы направили запрос в федеральное управление Роспотребназдора по процедуре дезинфекции этого багажа. Надо понимать, что без согласия хозяев никто не возьмет на себя ответственность открыть эти сумки, поэтому пока ведем консультации. Но до окончания карантина, уверены, мы решим этот вопрос. Люди заберут свои вещи и благополучно отправятся по своим домам, – сказала Галина Шарухо.

В то же время она отметила, что отсутствие своих вещей не должно создать проблем для находящихся в карантинной зоне. Как рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, в условиях изоляции для эвакуированных создаются все условия, предоставляется всё необходимое для ведения нормального быта, вплоть до предметов личной гигиены.

– Мы идем навстречу по любым просьбам. Недавно, например, двое гостей попросили лапшу быстрого приготовления. Даже понимая, что это нездоровая пища, мы предоставили им то, что они просили. В то же время на территории санатория есть собственный пищеблок, где работают квалифицированные повара. Все продукты длительного хранения были завезены заранее, скоропортящиеся привозят ежедневно. Это не больничная еда, – отметила Инна Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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