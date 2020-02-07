Погода на 7 февраля в Тюмени: вновь без осадков

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:02:16+03:00

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Сегодня, 7 февраля, утро в Тюмени ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -11...-13 градусов, днем – минус 11-12. Вечером столбики термометров покажут -13. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.

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ИСТОЧНИК KP.RU