Тюменские чиновники рассказали о состоянии китайской студентки, заболевшей коронавирусом

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:30:07+03:00

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Студентка из Китая, у которой по прибытии в Тюмень на прошлой неделе были выявлены признаки заболевания коронавирусом, пошла на поправку. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

– Она чувствует себя хорошо. Температура нормальная, никаких симптомов и проявления болезни нет. Но мы выдерживаем тот срок пребывания, который предусмотрен в ходе лечения, – сказала Инна Куликова.

Как сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, все граждане, которые контактировали с китаянкой во время ее перелета и пребывания в Тюмени, были найдены.

– Мы дали информацию в 16 субъектов, поскольку на борту самолета были жители из других регионов. У всех отобраны анализы, и ни у кого коронавирус не выявлен. Они находятся дома под медицинским наблюдением, которое должно длиться в течение двух недель, и этот срок скоро завершается, – пояснила Галина Шарухо.

Она также рассказала о возможных действиях в случае обнаружения признаков коронавируса у граждан, которые на этой неделе были вывезены из Ухани в Тюмень и помещены на 14-дневный карантин в санаторий «Градостроитель».

– На сегодняшний день нет никаких оснований предполагать наличие инфекции у тех, кто помещен на карантин. Но если вдруг по результатам лабораторных исследований выяснится, что кто-то из них является носителем этого вируса, его переведут в инфекционную больницу, будет оказана вся необходимая помощь, лечение. И после повторных анализов человек будет считаться выздоровевшим, – отметила Шарухо.

Инна Куликова в свою очередь добавила, что сейчас продолжается отбор анализов на наличие болезни, которые будут исследованы в двух лабораториях – в Тюмени и Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU