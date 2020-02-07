Тюменец продал чужой гараж через интернет

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:46:13+03:00

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В тюменскую полицию обратился горожанин. Мужчина сообщил, что приехал в кооператив, где находился его гараж, однако на месте его не обнаружил.

– Злоумышленник, не имевший постоянного заработка, в ноябре прошлого года приметил гараж. Мужчина сфотографировал его и выставил объявление о продаже на одном из сайтов. Найдя покупателя, подозреваемый продал чужое имущество за 140 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

После приобретения сооружения новый владелец демонтировал его и сдал на металлолом. Законный владелец обнаружил кражу гаража лишь в этом году, спустя несколько месяцев после совершения преступления, однако это не помешало сыщикам установить подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый безработный местный житель.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU