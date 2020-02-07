Четырем тюменским автобусам добавили остановку

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:49:48+03:00

Нововведение вступит в силу с завтрашнего дня

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В Тюмени поменяли схемы маршрутов №№ 5, 29, 44 и 45. Теперь автобусы будут заезжать на еще одну остановку.

– В схему движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 5 «Д. Матмасы – мкр. Южный», № 29 «Городская поликлиника № 8 – мкр. Суходольский», № 44 «Ул. Возрождения – кафе «Ивушка» и № 45 «ЖК «Звездный городок – ул. Созидателей» включается промежуточный остановочный пункт «Совмещенный мост». Он расположен на улице Мельникайте в районе дома № 12 на улице Курской, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

В ведомстве также добавили, что нововведение вступит в силу уже с завтрашнего дня, 8 февраля.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

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ИСТОЧНИК KP.RU