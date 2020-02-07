Тюменка ударила любимого бутылкой по голове во время застолья

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:52:13+03:00

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В отделение голышмановской полиции, которое находится в селе Бердюжье, поступило сообщение о том, что 30-летняя жительница района причинила телесные повреждения своему 38-летнему сожителю. Стражи порядка выехали на место происшествия, чтобы разобраться в случившемся.

– Потерпевший совместно с подозреваемой распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила стеклянную бутылку и ударила мужчину по голове, причинив тем самым легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время тюменка задержана и доставлена в отделение полиции. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU