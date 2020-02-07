2020-02-07T07:52:13+03:00
Происшествия

Тюменка ударила любимого бутылкой по голове во время застолья

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка ударила пьяного сожителя бутылкой по голове. Фото - pixabay.com.Тюменка ударила пьяного сожителя бутылкой по голове. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В отделение голышмановской полиции, которое находится в селе Бердюжье, поступило сообщение о том, что 30-летняя жительница района причинила телесные повреждения своему 38-летнему сожителю. Стражи порядка выехали на место происшествия, чтобы разобраться в случившемся.

– Потерпевший совместно с подозреваемой распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила стеклянную бутылку и ударила мужчину по голове, причинив тем самым легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время тюменка задержана и доставлена в отделение полиции. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших ОРВИ растет: в школах Тюменского района продлили карантин
В Тюмени оштрафовали руководство детсада за многочисленные нарушения
Более трехсот тюменских семей получили помощь по социальному контракту
Начальника отдела тюменского Фонда капремонта оштрафовали за волокиту
Тюменец чуть не остался без заграничного отдыха из-за пьяной езды
Тюменка ударила любимого бутылкой по голове во время застолья
Четырем тюменским автобусам добавили остановку
Тюменец продал чужой гараж через интернет
Погода на 7 февраля в Тюмени: вновь без осадков
В тюменском санатории, куда поместили эвакуированных из Китая, приняты беспрецедентные меры безопасности
Карантин в тюменских школах могут продлить
Погибшая девушка, продажа снюса и закрытие Мельникайте: публикуем главные новости Тюмени 6 февраля января 2020 г.
Роспотребнадзор: багаж эвакуированных из Уханя граждан может представлять опасность для своих хозяев
Тюменские чиновники рассказали о состоянии китайской студентки, заболевшей коронавирусом
В Тобольске служебная собака выследила автоугонщика
Три человека из числа эвакуированных в Тюмень из Китая переведены в стационар
В Тюмени отменили продовольственные ярмарки
«Мы должны их поддерживать»: Юлия Каргаполова – об эвакуированных из Китая россиянах
«Кину 500 рублей, пусть заткнется»: тюменца осудили за миллионный долг по алиментам
Тюменцам рассказали, как живут эвакуированные россияне в карантинной зоне
Анна Попова: у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян коронавирус не выявлен
В Тюмени неделю разыскивают молодого человека
Тюменцев приглашают на конференцию по благотворительности
«Бояться нечего»: что тюменцам надо знать о коронавирусе
Тюменские прокуроры предлагают запретить продажу снюса детям
Участок улицы Мельникайте в Тюмени будут закрывать для проезда ночью почти неделю
Самолёты, которые эвакуировали россиян из Китая, перебазированы на оперативный аэродром
На улице Береговой в Тюмени вновь горел дом