2020-02-06T15:22:00+03:00
Общество

Три человека из числа эвакуированных в Тюмень из Китая переведены стационар

У одного – похмелье, у двух других – неинфекционные заболевания
Алексей КОСЕНЧУК
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Три человека из числа эвакуированных в Тюмень из Китая переведены стационар. Фото: скриншотТри человека из числа эвакуированных в Тюмень из Китая переведены стационар. Фото: скриншот
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Три человека из числа тех, кого вчера эвакуировали в Тюмень из Китая, переведены в стационар. Об этом сегодня, 6 февраля, заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По её словам, у одного из иностранных граждан выявлен абстинентный синдром, ещё у двоих россиян – девушки и парня – диагностировано заболевание, не связанное с инфекционной патологией.

- У них всё хорошо, температура нормальная. Сегодня никакого беспокойства за их здоровье нет, - отметила Инна Куликова. – Любое заболевание, которое выявляется у людей на карантине, требует наблюдения именно в боксе. Ни в какое другое лечебное учреждение мы их перевести не можем. Неважно, с какими симптомами они к нам будут обращаться, обследовать мы будем их только в условиях карантина.

Ранее Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о том, что в санатории троим эвакуированным потребовалось стационарное наблюдение.

- У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других - заболевание, не связанное с инфекционной патологией, поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса. За гражданами продолжается наблюдение и оказывается консультативная помощь, - рассказала Инна Куликова.

Срочная информация о профилактике коронавируса в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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