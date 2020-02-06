2020-02-06T15:39:32+03:00
Происшествия

В Тобольске служебная собака выследила автоугонщика

Молодой человек решил прокатиться на чужой машине
Вадим Бегун
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В Тобольске служебная собака выследила автоугонщика. Фото - УМВД по Тюменской области.В Тобольске служебная собака выследила автоугонщика. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о пропаже автомобиля марки «Исузу». Оказалось, что мужчина оставил машину на автобусной остановке с ключами в замке зажигания на несколько минут, а когда вернулся, ее и след простыл.

Кинолог со служебной собакой обследовали место преступления. Бельгийская овчарка по кличке «Лекс» взяла след и привела полицейских к дому, где проживал подозреваемый. Студент тобольского техникума задержан и доставлен в отдел полиции.

– Молодой человек стоял на остановке и, увидев оставленный автомобиль, решил на нем прокатиться. Но при повороте на улицу застрял в сугробе и не смог выехать. Тогда тоболяк оставил машину и скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время задержанный свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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