В Тобольске служебная собака выследила автоугонщика

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:39:32+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о пропаже автомобиля марки «Исузу». Оказалось, что мужчина оставил машину на автобусной остановке с ключами в замке зажигания на несколько минут, а когда вернулся, ее и след простыл.

Кинолог со служебной собакой обследовали место преступления. Бельгийская овчарка по кличке «Лекс» взяла след и привела полицейских к дому, где проживал подозреваемый. Студент тобольского техникума задержан и доставлен в отдел полиции.

– Молодой человек стоял на остановке и, увидев оставленный автомобиль, решил на нем прокатиться. Но при повороте на улицу застрял в сугробе и не смог выехать. Тогда тоболяк оставил машину и скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время задержанный свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU