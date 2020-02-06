6 Февр. 2020 2020-02-06T15:16:45+03:00

Это связано с профилактикой ОРВИ

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В Тюмени отменили продовольственные ярмарки. Об этом сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

«В целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом специализированные продовольственные ярмарки, запланированные на 15 февраля 2020 года, отменяются», – такая информация появилась на официальной страничке во «ВКонтакте» пресс-службы администрации города Тюмени.

Напомним, что на тюменских ярмарках представляют продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города и юга области. Это мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU