2020-02-06T14:55:40+03:00
Общество

«Кину 500 рублей, пусть заткнется»: тюменца осудили за миллионный долг по алиментам

Мужчина не стеснялся в выражениях перед судебным приставом
Вадим Бегун
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Тюменца осудили за миллионный долг по алиментам.Тюменца осудили за миллионный долг по алиментам.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени за неуплату алиментов осудили местного жителя. Целых девять лет мужчина тянул с выплатами и в итоге оказался в колонии.

Исполнительное производство в отношении горожанина ведется с 2011 года. Всё это время, по информации пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов, он не скрывал своего пренебрежения к детям и бывшей жене.

– Не стесняясь в выражениях, нарушитель говорил о своей безнаказанности, мол, «кину жене 500 рублей, пусть заткнется». Проживая с сожительницей, он не имел постоянного места работы, перебивался случайными заработками и употреблял спиртное. В октябре 2016 года его оштрафовали за неуплату алиментов. Однако это наказание мужчину не исправило, – отметили в ведомстве.

В итоге на него завели уголовное дело, но и это не сработало. Он всё так же бездельничал и не оказывал помощи родственникам. Было заведено второе уголовное дело.

Тюменец отправился на полгода в колонию строгого режима. На сегодняшний день его задолженность перед детьми составляет более миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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