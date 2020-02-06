Тюменцев приглашают на конференцию по благотворительности

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:02:12+03:00

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Деловая газета «Ведомости» приглашает тюменцев принять участие в XVI ежегодной конференции «Благотворительность в России», которая состоится 2 марта 2020 года в Москве.

Тема нового десятилетия: какую мы построим благотворительность в России к 2025 году?

Для того чтобы Россия соответствовала лучшим мировым стандартам в сфере благотворительности, нужно очень многое сделать. Шагом в этом направлении является утвержденная распоряжением правительства РФ от 15 ноября «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года». Ее основными задачами названы расширение масштабов благотворительности граждан и организаций, повышение эффективности, совершенствование регулирования деятельности благотворительных организаций, поддержка самоорганизации и саморегулирования участников благотворительности. А среди основных направлений упомянуты: содействие развитию институтов, развитие культуры благотворительности, поддержка благотворительности в субъектах Российской Федерации и развитие международной деятельности. О механизмах реализации целей и направлений, о развитии инфраструктуры благотворительности и пойдет речь на конференции.

Последняя часть конференции будет посвящена отображению профессии благотворителя в искусстве театра. Это продолжение нашей традиции: в прошлые годы образы благотворительности и сострадания были представлены в жанрах русской классической литературы, архитектуры и живописи. А начнется конференция познавательной сессией из истории благотворительности – истории газеты «Русский инвалид», созданной в патриотически-благотворительных целях в 1813 году П. П. Пезаровиусом.

– Ежегодно «Ведомостями» поднимаются наиболее актуальные вопросы благотворительности, поэтому я или кто-то из моих помощников обязательно прилетаем на конференцию из Тюмени, – рассказывает депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова. – В этом году нас интересует блок, посвященный прогнозам развития социальных проектов в ближайшие 5 лет.

В рамках дискуссий заявлены следующие темы для обсуждения:

Ø Какая благотворительность будет в России в 2025 году (консенсус-прогноз участников благотворительной деятельности).

Ø Цифровые платформы как инструмент развития благотворительности в России.

Ø Ландшафт корпоративной благотворительности – 2025: какие произойдут качественные и количественные трансформации?

Ø Лидер и лидерские качества в женском коллективе. Особенности управления.

Ø Оценка эффективности благотворительных организаций.

Ø Культура благотворительности: на каких дрожжах она будет подниматься в ближайшие пять лет?

Ø История газеты «Русский инвалид», издававшейся с 1813 по 1917 год.

Ø Образы благотворительности в театральном искусстве.

Ø Действующие лица благотворительности в жизни и на сцене. Спектакль «Люди добрые».

Среди докладчиков уже значатся:

Митя Алешковский, председатель совета, благотворительный фонд «Нужна помощь»

Александра Бабкина, руководитель социальных проектов и сервиса «Добро», Mail.Ru Group

Наталья Баранова, редактор, «Теплицы социальных технологий»

Мария Баландина, управляющий директор, фонд «Друзья»

Катя Бермант, директор, благотворительный фонд «Детские сердца»

Владимир Берхин, президент, БФ «Предание»

Юлия Богданова, старший менеджер КСО, КПМГ

Александра Болдырева, исполнительный директор, «Форум доноров»

Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами, Coca-Cola HBC Россия

Александр Вихров, советник директора, фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Дмитрий Гришанков, генеральный директор, рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-аналитика»)

Антон Долгов, исполнительный директор, Фонд президентских грантов

Василина Дрогичинская, директор по развитию, краудфандинговая платформа Planeta.ru

Ирина Ефремова-Гарт, руководитель КСО, IBM Россия/СНГ

Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам, «Филипп Моррис сэйлз энд маркетинг»

Фаина Захарова, президент, благотворительный фонд «Линия жизни»

Наталья Каминарская, директор, «Благосфера»

Ирина Кленина, финансовый директор, Фонд президентских грантов

Татьяна Константинова, исполнительный директор, фонд слепоглухих «Со-единение»

Елена Кохановская, директор по связям с общественностью, МТС

Алексей Кузьмин, генеральный директор, компания «Процесс консалтинг»

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям, УК «Металлоинвест»

Николай Марин, директор по технологиям, IBM в России и странах СНГ

Лида Мониава, директор, благотворительный фонд «Дом с маяком»

Мария Морозова, генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

Елизавета Олескина, директор, благотворительный фонд «Старость в радость»

Оксана Орачева, генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира Потанина

Епископ Пантелеимон, председатель, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению; руководитель, православная служба «Милосердие»

Варвара Пензова, директор, благотворительный фонд «Дети наши»

Оксана Петрова, директор, благотворительный фонд «Добрый город Петербург»

Светлана Полякова, генеральный директор, благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»

Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду, «Северсталь»

Анастасия Приказчикова, генеральный директор, благотворительный фонд «Подарок ангелу»

Глеб Прозоров, издатель, генеральный директор, газета «Ведомости»

Оксана Разумова, председатель правления, фонд «Друзья»

Григорий Свердлин, председатель, благотворительная организация «Ночлежка»

Анна Скоробогатова, директор, благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

Авдотья Смирнова, президент, фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход»

Игорь Соболев, советник генерального директора, Фонд президентских грантов

Анна Сошинская, президент, благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее»

Елена Темичева, директор по коммуникациям и стратегическому развитию, «Благосфера»

Александр Ткаченко, председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, Общественная палата Российской Федерации

Елена Тополева, директор, Агентство социальной информации; член Общественной палаты РФ

Татьяна Тульчинская, директор, благотворительный фонд «Здесь и сейчас»

Ксения Франк, председатель наблюдательного совета, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

Елена Чернышкова, директор, Центр исследований филантропии и социальных программ бизнеса Уральского федерального университета

Мария Черток, директор, фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»

Артем Шадрин, старший директор по инновационной политике, НИУ «ВШЭ»

Екатерина Шергова, директор, благотворительный фонд «Подари жизнь!»

Все подробности – на этом сайте.