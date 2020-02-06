Самолёты, которые эвакуировали россиян из Китая, перебазированы на оперативный аэродром
Самолёты, которые привезли эвакуированных из Китая россиян, перебазированы на оперативный аэродром. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса со ссылкой на Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, весть лётный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, которые были задействованы в эвакуации людей из Уханя, направлены в одно из военных учреждений. Там они пройдут углублённое медицинское обследование, а также будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение некоторого времени.
Стоит отметить, что самолёты Ил-78МД военно-транспортной авиации, экипажи и специалисты Минобороны России прошли специальную обработку в аэропорту Тюмени.
Пассажиров второго борта ВКС высаживают из самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU