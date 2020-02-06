Сбербанк рассказал о нововведениях в рамках проектного финансирования застройщиков

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:45:59+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка приняло участие в 5-м ежегодном Рождественском саммите в Тюмени на тему «Итоги и тенденции развития рынка недвижимости». Организатором мероприятия выступил учебный центр Academy of Real Estate (ARE) и PROESTATE Events при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов.

В ходе встречи заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев выступил с докладом «Переход на новую схему финансирования. Эффективные формы партнерства банка и девелоперских компаний». Он рассказал об итогах работы Сбербанка с застройщиками в 2019 году и о нововведениях в рамках проектного финансирования застройщиков.

В настоящее время Западно-Сибирское отделение Сбербанка фин

ансирует строительство 25 объектов с использованием счетов эскроу в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Сургуте. Банк не только финансирует проекты, но и осуществляет сопровождение счетов эскроу, которых открыто уже более 2200. Объем средств на этих счетах составляет более 4,5 млрд рублей.

– Во-первых, для отдельных категорий заёмщиков возможно снижение собственного участия в проекте со стандартных для банка 15% до 7,5%. Зачастую это означает только наличие земельного участка и разрешительной документации. Во-вторых, учитывая отсутствие средств дольщиков и достаточно длительный срок строительства, банк предлагает продукт «Кредит под будущую прибыль», целью которого является получение средств для начальных этапов строительства под обеспечение в виде будущей прибыли по текущим проектам. И в-третьих, в банке разработан продукт для финансирования приобретения земельного участка и начальных этапов реализации новых проектов до получения разрешения на строительство, – прокомментировал Александр Исаев.

Кроме того, Александр Николаевич рассказал о запуске комплексного предложения для застройщиков и покупателей квартир с применением счетов эскроу, по которому можно оформить ипотеку на жилье с дополнительной скидкой по кредитной ставке. Данное предложение доступно для покупателей недвижимости в ипотеку на сайте DomClick.ru у застройщиков на всей территории России. При этом жилой проект должен быть профинансирован Сбербанком по схеме эскроу-счетов.

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