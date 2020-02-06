2020-02-06T14:08:58+03:00
Происшествия

В Тюмени неделю разыскивают молодого человека

Мужчина ушел из дома 31 января
Вадим Бегун
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В Тюмени неделю разыскивают молодого человека. Фото - ПО "Белая Сова - Тюмень".В Тюмени неделю разыскивают молодого человека. Фото - ПО "Белая Сова - Тюмень".
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В Тюмени уже неделю ищут 34-летнего Юрия Тихонова. Мужчина ушел из дома на улице Профсоюзной 31 января, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», молодой человек был одет в длинную зимнюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, белый джемпер с черными и красными полосками и темно-синие ботинки.

На вид ему 30–35 лет, его рост составляет порядка 175–180 сантиметров. Пропавший имеет худощавое телосложение, темные короткие волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Юрии Борисовиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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