На улице Береговой в Тюмени вновь горел дом
На улице Береговой в Тюмени сегодня, 6 февраля, горел частный дом. Очевидцы выложили информацию о произошедшем в социальные сети.
– Вызов по поводу возгорания поступил в 10.07, горел бесхозный дом. Пожар удалось ликвидировать спустя 45 минут. Угрозы распространения пламени на соседние постройки не возникло, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работали восемь единиц техники и 20 человек личного состава. Пострадавших в результате инцидента нет.
Стоит отметить, что это не первый частный дом, который горит в этом районе. За последнее время от огня здесь пострадали три постройки.
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ИСТОЧНИК KP.RU