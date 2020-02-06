6 Февр. 2020 2020-02-06T11:52:02+03:00

На улице Береговой в Тюмени вновь горел дом. Скриншот из видео "ЧС Тюмень".

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На улице Береговой в Тюмени сегодня, 6 февраля, горел частный дом. Очевидцы выложили информацию о произошедшем в социальные сети.

– Вызов по поводу возгорания поступил в 10.07, горел бесхозный дом. Пожар удалось ликвидировать спустя 45 минут. Угрозы распространения пламени на соседние постройки не возникло, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работали восемь единиц техники и 20 человек личного состава. Пострадавших в результате инцидента нет.

Стоит отметить, что это не первый частный дом, который горит в этом районе. За последнее время от огня здесь пострадали три постройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU