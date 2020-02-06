Доктор Рошаль считает, что тюменцам не стоит опасаться коронавируса

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:41:17+03:00

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает оправданным решение руководства страны создать карантинную зону именно в Тюменской области. При этом отмечает, что тюменцам, как и всем россиянам, не стоит опасаться распространения коронавируса от граждан, которых эвакуировали из Уханя в гостеприимный регион.

Он подчеркнул, что Тюмень основательно подготовилась к карантину. Здесь обустроили место для временной изоляции возвращающихся из Китая. Доктор медицинских наук обратил внимание на то, что город обладает определенными кадровыми и техническими возможностями. Такой мобилизации сил и средств в стране давно не было.

Вместе с тем, по словам известного доктора, коронавирус для россиян не так страшен, как сезонные вспышки гриппа и ОРВИ. Ведь каждые 5-6 лет из-за эпидемий гриппа умирает около тысячи человек.

– Мы не умаляем опасность коронавируса, но должны быть абсолютно спокойными. Однако стоит говорить о гриппе в целом, который гораздо опаснее для нашей страны, – пояснил Рошаль, напомнив о важности соблюдения мер личной гигиены, чтобы обезопасить себя от всех вирусов.

ИСТОЧНИК KP.RU