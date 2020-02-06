Предприниматели и актеры тюменского драмтеатра выступят на одной сцене

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:54:35+03:00

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В новом деловом сезоне 10 февраля НП «Тюменский деловой клуб» организует открытую для всех творческую встречу «Театральная гостиная» с участием актеров драмтеатра, предпринимателей и любителей театра. Мероприятие пройдет в бизнес-отеле «Евразия» в зале ресторана «Восточный экспресс». Гости мероприятия – актеры Тюменского драмтеатра Дмитрий Куклев и Игорь Гутманис.

– На совместных встречах с актерами мы создадим вариацию «Школы театрального мастерства», но с привязкой к практической деятельности предпринимателей и просто людей без театрального образования. В живом общении с актерами будет возможность узнать многие театральные байки и секреты сцены. На творческих встречах мы узнаем, как формируются сюжеты спектаклей, каким образом их выбирают, на что сделать акцент и какова в этом роль самих актеров, попробуем почитать и порепетировать сценарии по ролям, сделать маленький постановочный спектакль, а если будет желание и возможность, то к концу года поставим и покажем благотворительный спектакль предпринимателей вместе с актерами. Еще одним дополнением данного проекта будет совместное чтение стихов под музыку и постановка стихотворного спектакля, – рассказала генеральный директор НП «Тюменский деловой клуб» Мария Шатохина.

Выбранный формат творческих встреч в практическом смысле позволит потренировать универсальные навыки самопрезентации, умение работать с волнением и управлять им, поэкспериментировать с управлением голосом и его интонированием, а также совместным творчеством и командной работой. Предыдущие встречи с актерами продемонстрировали данный эффект.

На «Театральной гостиной» 10 февраля актеры проведут читку пьесы «Загадочные вариации» Шмитта, приоткроют для зрителей завесу тайны, с чего и как начинается работа над спектаклями. В процессе читки будут рассказаны некоторые актерские приемы, позволяющие избавиться от таких страхов, как публичные выступления, вялая дикция, боязнь импровизации. Читка построена по принципу спектакля, она будет не только интересной и юмористической, но и познавательно полезной.

Фото - НП «Тюменский деловой Клуб».

– «Загадочные вариации» – это пьеса на двоих мужчин. Сложно рассказать однозначно о чем. По сути, это одно большое интервью. Элементы комедии, драмы, фарса ярко и грамотно сочетаются с атмосферой одиночества и безвыходности, а вообще – про любовь, – поделился актер Тюменского драмтеатра Дмитрий Куклев.

«Театральная гостиная» состоится 10 февраля по адресу: ул. Советская, д. 20, бизнес-отель «Евразия», ресторан «Восточный экспресс», 2-й этаж.

17.00 – 18.00 – сбор гостей. Возможность для вкусного ужина, чая и кофе.

18.00 – 20.00 – Приветственное слово. Работа с Дмитрием Кулевым и Игорем Гутманисом.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации по тел. (3452) 521-449, e-mail: nptdk@mail.ru, исполнительная дирекция НП «Тюменский деловой клуб».