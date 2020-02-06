6 Февр. 2020 2020-02-06T10:39:39+03:00

В выходные в Тюмени ожидается похолодание и снегопад. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени в предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, ожидается сильный снегопад. К тому же синоптики советуют местным жителям утепляться: прогнозируется похолодание.

В субботу, 8 февраля, в областном центре пройдет сильный снег, который ослабнет только ближе к вечеру. Днем температура воздуха составит около девяти градусов ниже нуля, однако ночью она опустится до 13 градусов со знаком минус. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

В этот день будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Его порывы достигнут девяти метров в секунду.

В воскресенье солнце ненадолго появится из-за плотных туч, в городе похолодает еще сильнее: до минус 12 днем и минус 20 ночью. Кстати, ночью вновь пойдет снег, но к утру он уже закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Что касается следующей недели, то ее начало также выдастся снежным. Температура воздуха будет колебаться от минус пяти до минус десяти градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU