Иностранцы пытались провезти в Тюмень зараженную приправу
В тюменском аэропорту Рощино у пассажиров, прилетевших из Ташкента, нашли запрещенную к ввозу подкарантинную продукцию: абрикосовые косточки, рис и приправы смешанные. Всё это было ввезено без соответствующих документов.
– Отобранные образцы были направлены в Тюменскую фитосанитарную испытательную лабораторию ФГБУ «ЦНМВЛ». По результатам проведенной экспертизы установлено, что приправы заражены повиликой полевой, в маше обнаружен карантинный вредитель – четырехпятнистая зерновка, – отметили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области.
В ведомстве уточнили: вся изъятая продукция в количестве более двух килограммов уничтожена путем сжигания в спецпечи аэропорта. На владельцев подкарантинной продукции составлены протоколы об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU