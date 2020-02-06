«Моется в тазу, удобства на улице»: в Тюменской области ветеран труда живет в разваливающемся доме

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:40:26+03:00

Женщина не раз обращалась в местную администрацию с просьбой переселить ее в комфортное жилье

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Общественники наведались к 83-летнему инвалиду второй группы, ветерану труда из села Иска Нижнетавдинского района Ингине Рузмановой. Дело в том, что пожилая женщина живет в доме, которому идет седьмой десяток лет. Капитальный ремонт в нем ни разу не делали, а в 2015 году к тому же случился пожар.

– Администрация выделяла 30 тысяч рублей. На них волонтеры и пенсионерка отмыли и побелили стены и печь. У нее самой нет сил и возможности полноценно заниматься ремонтом дома. Зимой приходится особенно тяжело: нужно чистить снег и топить печь. В свои 83 года женщина моется в тазу, удобства находятся на улице. В доме провалились полы, а деревянные сваи прогнили из-за постоянной влажности, – рассказали в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

По информации общественников, женщина не раз обращалась в местную администрацию с просьбой переселить ее в комфортное жилье, но ситуация пока не изменилась. Правда, ей предлагали комнату в Нижней Тавде, но туда переезжать пенсионерка отказывается.

Фото - ОНФ.

– Мы настаивали на том, чтобы бабушке предоставили несколько вариантов решения ее жилищной проблемы. Для нее самым оптимальным вариантом является патронатная семья. Это и определенное общение, и постоянная забота, потому что она одна и плохо слышит. Она боится, что если ей станет плохо во сне, то не сможет ни к кому обратиться за помощью, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

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ИСТОЧНИК KP.RU