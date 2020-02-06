2020-02-06T07:33:51+03:00
Общество

Погода на 6 февраля в Тюмени: ни дождя, ни снега

Солнце в этот день не покажется из-за плотных туч
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня будет без осадков.В Тюмени сегодня будет без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 6 февраля, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -5...-7 градусов, днем – минус 6. Вечером столбики термометров покажут -7...-10. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья – такова весна», «Если на Аксинью вёдро (хорошая погода) – весна будет красная (хорошая)».

Наши предки говорили: «На полузимницу дорогу переметает – корм подметает». Это означало, что зима задержится и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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