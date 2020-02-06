2020-02-06T05:42:09+03:00
Общество

На улице Первомайской в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Первомайской в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Первомайской в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 09.30 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Герцена и Первомайской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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