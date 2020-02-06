2020-02-06T07:40:17+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Тюмени перевела мошеннику 730 тысяч рублей

Полицейские ищут злоумышленника
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка потеряла 730 тысяч рублей после разговора с мошенником.Тюменская пенсионерка потеряла 730 тысяч рублей после разговора с мошенником.Фото: Ольга Крыльцова
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Несмотря на регулярные предупреждения, тюменцы продолжают отдавать деньги мошенникам. Полицейские утверждают, что все злоумышленники действуют по стандартной схеме: звонят, представившись сотрудниками службы безопасности банка и заявляя об угрозе лишения всех средств на банковской карте.

Очередной жертвой преступника стала 70-летняя горожанка, которая потеряла 730 тысяч рублей. Сейчас стражи правопорядка устанавливают личность мошенника.

– Другой пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником полиции. Под предлогом непривлечения ее внука к уголовной ответственности за якобы совершенное им преступление звонивший попытался похитить у женщины 300 тысяч рублей. Помешал планам злоумышленника вовремя вернувшийся внук, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Полицейские напоминают: если вам поступил звонок от сотрудника банка, который сообщил о блокировке банковской карты или подозрительных операциях с деньгами, прекратите разговор и позвоните на горячую линию банка – вам только что позвонил мошенник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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