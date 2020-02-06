2020-02-06T07:42:20+03:00
Общество

Поисковики помогают тюменцам узнать судьбу участников войны

Они оформляют специальную карту запроса
Вадим Бегун
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Поисковики помогают тюменцам узнать судьбу участников войны. Фото - Тюменский областной поисковый центр.Поисковики помогают тюменцам узнать судьбу участников войны. Фото - Тюменский областной поисковый центр.
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В Тюменском областном поисковом центре работает общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны «Чтобы помнили». За один лишь первый месяц 2020 года к специалистам обратились 22 жителя региона.

– Поисковики оформляют карту запроса о судьбе военнослужащего, переводят в электронный формат документы, письма. Впоследствии специалисты и добровольцы обрабатывают запросы, ищут информацию об участниках Великой Отечественной войны через электронные базы данных, архивы и военкоматы, – рассказали в Тюменском областном поисковом центре.

Там также отметили, что общественная приемная открыта в областном поисковом центре на базе Центра науки, экологии и техники по адресу: улица Геологоразведчиков, 6а, кабинет 205. Предварительно можно обратиться по телефону 68-85-76 (доб. 88).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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