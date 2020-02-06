2020-02-06T08:37:36+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали двух водителей в состоянии наркотического опьянения

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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В Тюмени задержали двух водителей-наркоманов.В Тюмени задержали двух водителей-наркоманов.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени за одни лишь сутки автоинспекторы задержали двух водителей в состоянии наркотического опьянения. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

Так, на улице Бориса Щербины была остановлена «Тойота-Камри»» под управлением 24-летнего безработного тюменца. Водитель, как оказалось, ранее был лишен водительского удостоверения. Он находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

На улице Станционной сотрудники полиции проверили 25-летнего водителя «Митсубиси-Каризма» , который также находился в состоянии наркотического опьянения и, будучи лишенным водительского удостоверения, управлял автомобилем.

– По данным фактам дознавателями возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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