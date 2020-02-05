2020-02-05T15:44:03+03:00
Происшествия

Молодая тюменка вонзила нож в спину супруга из-за громкого разговора по телефону

Мужчина мешал детям спать
Вадим Бегун
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Молодая тюменка вонзила нож в спину супруга.Молодая тюменка вонзила нож в спину супруга.Фото: Ольга Крыльцова
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В Аромашево задержана 30-летняя подозреваемая в умышленном причинении вреда здоровью своему супругу. Мужчина сам обратился к полицейским, чтобы спастись от жены.

– Пьяный потерпевший громко разговаривал по телефону. Жена сделала ему несколько замечаний: она боялась, что проснутся дети. В какой-то момент мужчина встал и пошел к выходу. Однако его любимая решила продолжить выяснять отношения, схватила нож и ударила холодным оружием ему в спину, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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