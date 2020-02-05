2020-02-05T15:12:24+03:00
Здоровье

В стоматологии «Доктор Альбус» имеется аппарат для замешивания масс для снятия слепков

Вадим Бегун
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В стоматологии «Доктор Альбус» имеется аппарат для замешивания масс для снятия слепков. Фото - "Доктор Альбус".В стоматологии «Доктор Альбус» имеется аппарат для замешивания масс для снятия слепков. Фото - "Доктор Альбус".
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Одним из основных факторов для достижения долговечного, качественного и красивого результата в работе стоматолога является точность. Точность в диагностике, в манипуляциях, в передаче информации от одного специалиста другому.

Особенно важна точность при планировании ортопедического лечения, когда стоматологу-ортопеду необходимо снять четкий слепок челюсти пациента для создания протеза.

Раньше специальные массы для снятия слепков смешивали вручную, что могло привести к появлению воздушных пор и прожилок. На смену ручному приготовлению пришли специальные аппараты, которые могут смешивать любые материалы быстро, качественно и до однородной массы.

– В нашей клинике мы уделяем особое внимание точности, поэтому в арсенале наших стоматологов есть стоматологический микроскоп, а также аппарат для смешивания слепочных масс «Пентамикс», – рассказывает Денис Алексеев-Онипсенко, стоматолог-ортопед семейной стоматологии «Доктор Альбус». – На данный момент это самый быстрый аппарат для замешивания. «Пентамикс» позволяет получить прекрасные оттиски благодаря однородности материала на выходе. Аппарат прост в использовании и совершенно гигиеничен.

Фото - "Доктор Альбус".

Фото - "Доктор Альбус".

Прибор также автоматически смешивает материалы для имплантологии, металлокерамики, бюгелей и функциональных оттисков.

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