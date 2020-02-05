2020-02-05T15:36:59+03:00
Здоровье

Иностранцы, эвакуированные из Уханя, до конца карантина будут находиться в тюменском «Градостроителе»

Пассажиров после посадки дополнительно проверили
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Иностранные эвакуируемые из Уханя до конца карантина будут находиться в тюменском «Градостроителе».Иностранные эвакуируемые из Уханя до конца карантина будут находиться в тюменском «Градостроителе».Фото: Алена Кульмухаметова
Изменить размер текста:

Трое казахстанцев, эвакуированных из Уханя в Тюмень 5 февраля, останутся в карантинной зоне до конца обсервации. Официальное заявление об этом опубликовало Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

– По просьбе казахстанской стороны сегодня ночью из китайского города Ухань на специальных бортах России и Узбекистана были эвакуированы еще восемь наших граждан. Пять наших граждан будут находиться в Ташкенте под двухнедельным наблюдением врачей, а остальные трое – под наблюдением в Тюмени, – сообщает МИД Казахстана.

Из 147 эвакуированных десять граждан Беларуси, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана. Перед посадкой в Ухани и по прилете в Тюмень пассажиров дополнительно проверили. Ни у кого из них не было повышенной температуры или симптомов коронавируса.

Скриншот со странички МИДа Казахстана.

Скриншот со странички МИДа Казахстана.

Дополним, 3 февраля Казахстан эвакуировал 83 своих соотечественника, а также граждан Кыргыстана, Беларуси и Армении. Пассажиры прибыли в Нур-Султан, их разместили в пригороде, где сразу же закрыли на двухнедельный карантин.

МИД Казахстана ранее заявил, что усиленного санитарного контроля на границе с Россией вводить не будут, ибо нет необходимости проверять пересекающих казахстанско-российскую границу тепловизорами.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, сегодня, 5 февраля, министр ведомства Елжан Биртанов обсудил по телефону с коллегами из России и Узбекистана этот вопрос. В частности, стороны договорились, что эвакуированные из Уханя до конца карантина останутся в тюменском санатории «Градостроитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодая тюменка вонзила нож в спину супруга из-за громкого разговора по телефону
В стоматологии «Доктор Альбус» имеется аппарат для замешивания масс для снятия слепков
В тюменском детсаду прошли «Гонки на толокарах»
Иностранцы, эвакуированные из Уханя, до конца карантина будут находиться в тюменском «Градостроителе»
На тюменских трассах из-за гололеда увеличат число нарядов ДПС
В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией
Маленьких тюменцев лечат дома: больницы перешли на противоэпидемический режим работы
Тоболяк сильно побил подругу из-за обидного СМС-сообщения
В ЯНАО проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2020»
Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий: появилось видео
Проблемные участки тюменских теплосетей увидят с высоты
Пассажиры, эвакуированные из Уханя, благодарят военных медиков за спасение
Озвучены меры, которые приняты в Тюменской области по нераспространению коронавируса
Иностранец женился на тюменке старше его на 19 лет ради прописки
Более тысячи малышей родилось в первый месяц 2020 года
Автоинспекторы Тюмени назвали самые опасные перекрестки города
Появилось видео приземлившегося в Тюмени самолета из Китая
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов
Рисков заражения нет: в Тюмени сделано все, чтобы принять эвакуированных из Китая
«Причин для паники нет»: эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе
Из-за непогоды в Тюмени отменили «Лыжню России»