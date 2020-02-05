Иностранцы, эвакуированные из Уханя, до конца карантина будут находиться в тюменском «Градостроителе»

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:36:59+03:00

Иностранные эвакуируемые из Уханя до конца карантина будут находиться в тюменском «Градостроителе». Фото: Алена Кульмухаметова

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Трое казахстанцев, эвакуированных из Уханя в Тюмень 5 февраля, останутся в карантинной зоне до конца обсервации. Официальное заявление об этом опубликовало Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

– По просьбе казахстанской стороны сегодня ночью из китайского города Ухань на специальных бортах России и Узбекистана были эвакуированы еще восемь наших граждан. Пять наших граждан будут находиться в Ташкенте под двухнедельным наблюдением врачей, а остальные трое – под наблюдением в Тюмени, – сообщает МИД Казахстана.

Из 147 эвакуированных десять граждан Беларуси, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана. Перед посадкой в Ухани и по прилете в Тюмень пассажиров дополнительно проверили. Ни у кого из них не было повышенной температуры или симптомов коронавируса.

Скриншот со странички МИДа Казахстана.

Дополним, 3 февраля Казахстан эвакуировал 83 своих соотечественника, а также граждан Кыргыстана, Беларуси и Армении. Пассажиры прибыли в Нур-Султан, их разместили в пригороде, где сразу же закрыли на двухнедельный карантин.

МИД Казахстана ранее заявил, что усиленного санитарного контроля на границе с Россией вводить не будут, ибо нет необходимости проверять пересекающих казахстанско-российскую границу тепловизорами.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, сегодня, 5 февраля, министр ведомства Елжан Биртанов обсудил по телефону с коллегами из России и Узбекистана этот вопрос. В частности, стороны договорились, что эвакуированные из Уханя до конца карантина останутся в тюменском санатории «Градостроитель».

ИСТОЧНИК KP.RU