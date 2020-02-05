В тюменском детсаду прошли «Гонки на толокарах»

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:30:08+03:00

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В минувшие выходные на базе МАДОУ детский сад № 158 города Тюмени для родителей и их детей прошли «Гонки на толокарах». Участниками стали воспитанники сада в возрасте от 3 до 4 лет.

Инициатором проведения мероприятия выступил Владимир Теплоухов – один из родителей и инструктор по физической культуре в этом саду. Мероприятие прошло при поддержке родителей и руководства детского сада.

В качестве почетного гостя открывала мероприятие Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в Тюменской области.

Фото - организаторы мероприятия.

Напомним, что Елена Кашкарова уже не один год проводит «Гонки на толокарах» на территории Тюменской области в рамках проекта «Крепкая семья».

– Я очень рада, что зародившаяся в Тюмени 10 лет назад идея соревнований, а также участие в них семей с детьми, вдохновляет родителей самостоятельно организовывать и проводить для своих деток «Гонки на толокарах», – сказала Елена Кашкарова.

Она поблагодарила за приглашение, организацию и проведение «Гонок на толокарах», вручив благодарственное письмо депутата Тюменской областной думы инициатору проведения мероприятия Владимиру Теплоухову и небольшие подарки каждом участнику.