2020-02-05T14:40:36+03:00
Общество

На тюменских трассах из-за гололеда увеличат число нарядов ДПС

ГИБДД призывает выбирать скорость с учетом погодных условий
Вадим Бегун
Поделиться:
На тюменских трассах из-за гололеда увеличат число нарядов ДПС.На тюменских трассах из-за гололеда увеличат число нарядов ДПС.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На тюменских федеральных трассах станет больше сотрудников ГИБДД. Их число увеличат в связи с изменением погодных условий: возможным дождем и обледенением дорог.

– Автоинспекторы обследуют дороги на предмет их обработки противогололедными материалами. Они работают в оперативном взаимодействии с дорожными службами и информируют их о выявленных недочетах, – пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, принимая во внимание как повышенную скользкость, так и плохую видимость. В ночное время, когда возможно обледенение, лучше ограничить поездки по загородным автодорогам.

Напомним, что в январе этого года на дорогах региона произошло 95 ДТП из-за неправильно выбранного скоростного режима. В этих авариях погибли три человека, 148 травмированы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малыш с патологией, камеры на перекрестках и женщины у подъездов: публикуем главные новости Тюмени 5 февраля января 2020
Молодая тюменка вонзила нож в спину супруга из-за громкого разговора по телефону
В стоматологии «Доктор Альбус» имеется аппарат для замешивания масс для снятия слепков
В тюменском детсаду прошли «Гонки на толокарах»
Иностранцы, эвакуированные из Уханя, до конца карантина будут находиться в тюменском «Градостроителе»
На тюменских трассах из-за гололеда увеличат число нарядов ДПС
В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией
Маленьких тюменцев лечат дома: больницы перешли на противоэпидемический режим работы
Тоболяк сильно побил подругу из-за обидного СМС-сообщения
В ЯНАО проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2020»
Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий: появилось видео
Проблемные участки тюменских теплосетей увидят с высоты
Пассажиры, эвакуированные из Уханя, благодарят военных медиков за спасение
Озвучены меры, которые приняты в Тюменской области по нераспространению коронавируса
Иностранец женился на тюменке старше его на 19 лет ради прописки
Более тысячи малышей родилось в первый месяц 2020 года
Автоинспекторы Тюмени назвали самые опасные перекрестки города
Появилось видео приземлившегося в Тюмени самолета из Китая
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов
Рисков заражения нет: в Тюмени сделано все, чтобы принять эвакуированных из Китая
«Причин для паники нет»: эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе
Из-за непогоды в Тюмени отменили «Лыжню России»