На тюменских трассах из-за гололеда увеличат число нарядов ДПС

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:40:36+03:00

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На тюменских федеральных трассах станет больше сотрудников ГИБДД. Их число увеличат в связи с изменением погодных условий: возможным дождем и обледенением дорог.

– Автоинспекторы обследуют дороги на предмет их обработки противогололедными материалами. Они работают в оперативном взаимодействии с дорожными службами и информируют их о выявленных недочетах, – пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, принимая во внимание как повышенную скользкость, так и плохую видимость. В ночное время, когда возможно обледенение, лучше ограничить поездки по загородным автодорогам.

Напомним, что в январе этого года на дорогах региона произошло 95 ДТП из-за неправильно выбранного скоростного режима. В этих авариях погибли три человека, 148 травмированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU